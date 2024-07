Vorfall in Bayern: Rentner lässt Hund bei Hitze in Auto zurück – Tier schwer benommen

Rentner lässt Hund bei Hitze in Auto zurück – Tier schwer benommen

Vorfall in Bayern

Viel länger hätte er es wohl nicht mehr ausgehalten: Ein Hund wurde aus einem überhitzten Auto gerettet. Der Besitzer selber befreite sein Tier - nach einer Wanderung.









Ein Hund ist von seinem Besitzer in einem geschlossenen und überhitzten Auto im Landkreis Cham zurückgelassen worden - und noch rechtzeitig gerettet worden. Besorgte Passanten hatten den regungslosen Hund in dem Wagen in Neukirchen beim Heiligen Blut gesehen und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten versuchten den Hundebesitzer daraufhin anzurufen - vergeblich.