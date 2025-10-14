Vorfall in Basel: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ermittelt, nachdem zwei Männer einen 20-Jährigen in Basel verletzt haben.
Zwei Männer haben am Sonntag gegen 1.15 Uhr einen 20-Jährigen bei der Einmündung Hegenheimerstraße/Bartenheimerstraße verletzt. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Geschädigten ins Krankenhaus. Die Kantonspolizei Basel-Stadt nahm die Tatverdächtigen in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt verfügte später deren Festnahme, heißt es in einer Mitteilung.