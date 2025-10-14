Vorfall in Basel: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ermittelt, nachdem zwei Männer einen 20-Jährigen in Basel verletzt haben.

Zwei Männer haben am Sonntag gegen 1.15 Uhr einen 20-Jährigen bei der Einmündung Hegenheimerstraße/Bartenheimerstraße verletzt. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Geschädigten ins Krankenhaus. Die Kantonspolizei Basel-Stadt nahm die Tatverdächtigen in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt verfügte später deren Festnahme, heißt es in einer Mitteilung.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zufolge waren die beiden Beschuldigten mit einem Auto unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kam es beim Tatort zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Junger Mann saß am Straßenrand

Der Fahrer und der Beifahrer stiegen aus und verletzten den 20-jährigen Mann, der am Straßenrand saß. Laut Aussagen von Auskunftspersonen könnte zusätzlich auch eine Begleitperson des Geschädigten tätlich angegangen oder zuvor angefahren worden sein. Eine solche Person war beim Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort.

Die Tatverdächtigen flüchteten im Fahrzeug, wobei die Polizei sie im Zuge einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung kurz darauf stoppen konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den genauen Tathergang. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 28-jährigen türkischen und einen 38-jährigen schweizerischen Staatsangehörigen, heißt es.

Zeugen sollen sich melden

Die möglicherweise geschädigte zweite Person sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Tel. 0041/612677111, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.