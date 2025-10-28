Vorfall in Auggen: Verfolgungsfahrt nach Diebstahl
Die Polizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl in Auggen (Symbolfoto). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte wurden in Auggen beim Diebstahl von Kupferkabel ertappt. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Die Polizei erhielt am Freitag gegen 20 Uhr den Hinweis, dass mehrere Unbekannte auf einem Baustellengelände bei Auggen (Richtberg-Siedlung) gerade dabei seien, Kupferkabel in zwei Fahrzeuge zu verladen, um diese zu entwenden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte sahen diese ein dunkles Fahrzeug mit französischer Zulassung und ohne Licht, das sich gerade entfernte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Das Fahrzeug fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Neuenburg und setzte sich schließlich über die B 378 nach Frankreich ab, teilt die Polizei mit.

 

Bei der anschließenden Überprüfung des Tatorts wurde ein Transporter mit britischer Zulassung entdeckt, in dem sich bereits eine Kabeltrommel befand. Offenbar waren die Täter gestört worden. Eine Suche auf dem Gelände mit Unterstützung durch Diensthunde verlief ohne Ergebnis. Ob ein Diebstahlschaden entstanden ist, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, suchten die Tatverdächtigen das Baustellengelände bereits gegen 18 Uhr das erste Mal auf.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/17880, rund um die Uhr entgegen.

 