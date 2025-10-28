Vorfall in Auggen: Verfolgungsfahrt nach Diebstahl

1 Die Polizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl in Auggen (Symbolfoto). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Unbekannte wurden in Auggen beim Diebstahl von Kupferkabel ertappt. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.







Link kopiert



Die Polizei erhielt am Freitag gegen 20 Uhr den Hinweis, dass mehrere Unbekannte auf einem Baustellengelände bei Auggen (Richtberg-Siedlung) gerade dabei seien, Kupferkabel in zwei Fahrzeuge zu verladen, um diese zu entwenden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte sahen diese ein dunkles Fahrzeug mit französischer Zulassung und ohne Licht, das sich gerade entfernte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Das Fahrzeug fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Neuenburg und setzte sich schließlich über die B 378 nach Frankreich ab, teilt die Polizei mit.