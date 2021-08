Staffordshire Bullterrier greift 67-Jährigen an und verletzt ihn schwer

Vorfall in Altensteig

1 Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.(Symbolbild) Foto: Pixabay

Durch den Angriff eines Staffordshire Bullterrier ist ein 67-jähriger Mann am Dienstagmittag in der Poststraße in Altensteig schwer verletzt worden.

Altensteig - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnte der Hund die Wohnung eines 20-Jährigen verlassen und lief zum Außengelände einer Gaststätte. Der Hund griff den 67-Jährigen an und verletzte ihn durch mehrere Bisse schwer. Nachdem der Bullterrier von dem Mann abgelassen hatte, rannte der Hund auf weitere Gäste und ein Kind zu. Ein aufmerksamer Passant stürzte sich auf das Tier, konnte es am Halsband ergreifen und bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert festhalten.

Der 67-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Wurden dem Hund Betäubungsmittel verabreicht?

Der Hund wurde beschlagnahmt und befindet sich in einem Tierheim. Der 20-jährige Besitzer des Hundes, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln schließlich auftauchte, wurde vorläufig festgenommen. Gegen die Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand. Zwei aufmerksame Passanten eilten den einschreitenden Beamten zur Hilfe.

Der Polizeiposten Altensteig hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand der aktuell laufenden Untersuchungen ist auch die Frage, ob der 20-Jährige dem Hund Betäubungsmittel verabreicht hat. Der Mann erwartet nun eine Anzeige.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Telefon 07452/9305-0, in Verbindung zu setzen.