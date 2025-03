Berufsinformationsbörse Altensteig Betriebe stellen sich Schulabgängern vor

Die elfte Berufsinformationsbörse Altensteig (BibA) findet am Samstag, 29. März, von 9 bis 13 Uhr in Klassenzimmern, Gängen und auf dem Freigelände in der Friedrich-Boysen-Realschule statt. Auch diesmal haben sich viele Aussteller angemeldet.