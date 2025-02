Ermittlungen in Schwenningen Mann schießt mehrfach in die Luft – dann rückt das SEK an

Ungewöhnlicher Vorfall in Schwenningen: Ein Mann soll in einem Wohngebiet mit zwei Waffen mehrfach in die Luft geschossen haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter ermitteln, rückte mit dem SEK an und durchsuchte die Wohnung.