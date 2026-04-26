Nachdem ein Gast mehrere Frauen in der Ebinger Kulturfabrik sexuell belästigt hat, lobt Inhaber Dominique Brandt das Verhalten des Sicherheitspersonals.
Discos sind sicherer denn je“. Das sagt Dominique Brandt, Inhaber der Ebinger Kulturfabrik, im Gespräch mit unserer Redaktion. Anlass für seine Aussage ist ein Vorfall am vergangenen Wochenende in der Kulturfabrik und die Darstellung des Geschehens in einer Pressemeldung der Polizei. In dieser heißt es, dass es Sonntagfrüh gegen 1.50 Uhr zu einer sexuellen Belästigung mehrerer Frauen im Treppenbereich gekommen sei. Die Polizei habe den Tatverdächtigen anschließend ermitteln können.