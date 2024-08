Vorfall in Albstadt-Ebingen

1 Die Frauen versprachen ihrem Opfer Heilung von allerlei Leiden. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Trickdiebinnen haben am Montagnachmittag in Albstadt-Ebingen mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet.









Link kopiert



Gegen 14.30 Uhr sprachen die beiden Frauen in der Grüngrabenstraße auf Höhe eines Modehauses eine 62-jährige, russisch sprechende Fußgängerin offenbar in deren Sprache an. Sie versprachen ihr Heilung von allerlei Leiden, wenn sie bereit sei, eine gewisse Zeremonie zu durchlaufen. Dazu gehörte die Übergabe zweier Geldbörsen, worauf sich die 62-Jährige einließ.