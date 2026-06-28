Vorfall im Ortenaukreis: Männergruppe stürmt Freibad – Polizei räumt Bad

1 In Kehl hat die Polizei ein Freibad geräumt. Zuvor kam es zu Auseinandersetzungen mit einer Männergruppe aus Frankreich (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat Dutzende Männer klettern in Kehl über einen Zaun ins Freibad, liefern sich Wortgefechte mit dem Sicherheitspersonal und missachten sämtliche Regeln. Die Polizei räumt das Bad.







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Etwa 50 bis 60 Männer aus Frankreich sollen wiederholt versucht haben, ohne Eintritt zu bezahlen, in ein Freibad in Kehl an der Grenze zu Frankreich zu kommen. Die Polizei räumte daraufhin das Schwimmbad im Stadtteil Auenheim östlich von Straßburg, wie sie mitteilte. Die Gruppe soll demnach über den Außenzaun geklettert sein.