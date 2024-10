Vorfall im Bildungszentrum: 46-Jähriger zückt in St. Georgen ein Messer

1 Ein Vorfall im St. Georgener Bildungszentrum Foto: Helen Moser

Am St. Georgener Bildungszentrum begann die Schulwoche mit einem Schockmoment: Der 46-jährige Vater eines Schülers schlug einen Lehrer und zückte ein Klappmesser. Grund war ein Streit, der im Sekretariat seinen Anfang nahm.









Das Gerücht von einer Messerattacke am St. Georgener Bildungszentrum machte am Montagvormittag schnell die Runde in der Bergstadt. Und tatsächlich kam es in und vor dem Schulzentrum am Morgen zu einem Vorfall, wie Daniel Brill, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.