Pilot fährt Fahrwerk nicht aus - Feuerwehreinsatz am Flughafen Stuttgart

1 Die Flughafenfeuerwehr war am Mittwochabend gefordert (Archivfoto). Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Beim Landeanflug auf den Flughafen Stuttgart fährt ein 65-jähriger Pilot das Fahrwerk seiner Propellermaschine nicht aus. Das Flugzeug rutscht über die Landebahn. Das hat am Mittwochabend Auswirkungen auf den Flugverkehr.









Schrecksekunde am Stuttgarter Flughafen: Kurz vor acht Uhr am Mittwochabend hat ein 65-Jähriger versucht, seine Propellermaschine am Manfred-Rommel-Airport zu landen.