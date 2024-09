1 Ein schwerer Unfall hat sich auf der B 33 bei St. Georgen ereignet. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr hat sich im Kreuzungsbereich der Landesstraße 177 und der Bundesstraße 33, zwischen St. Georgen und VS-Villingen, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.









Laut Angaben der Polizei war der 59-jährige Fahrer eines Ford Focus gegen 16.30 Uhr auf der B 33 bei St. Georgen in Richtung VS-Villingen unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Königsfeld ab.