Unbekannter fährt 53-Jährigen auf A5-Parkplatz an und lässt ihn liegen

1 Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag auf dem A5-Parkplatz „Schutter“ einen 53-Jährigen angefahren und liegen gelassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Gentsch

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Montag auf dem Rastparkplatz „Schutter“ an der A 5 einen 53-Jährigen angefahren und liegen gelassen. Der Sattelzugfahrer musste schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden, teilt die Polizei mit.









Der 53-Jährige war gegen Mitternacht wegen verdächtiger Geräusche am Aufliegerheck seines Lastwagens aus seinem Führerhaus ausgestiegen. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht, der Lkw-Fahrer eilte ihm hinterher. Die fremde Person stieg daraufhin in ein Fahrzeug, fuhr den Verfolger an und entfernte sich vom Ort des Geschehens ohne sich um diesen zu kümmern.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Laut Aussagen des Verletzten soll es sich bei der entflohenen Person um einen Mann mit schlanker Figur, einer Größe von ungefähr 180 Zentimetern und schwarzer Kleidung handeln. Die Polizei bittet unter Telefon 0781/21 42 13 um Hinweise.