Diskussion um Blitzer in Horb Abzocke? Rathaus wehrt sich gegen Vorwürfe von Fahrlehrerin

Heidi Kebernik aus Horb hatte in einem Leserbrief viele Blitzer als „Radarfallen“ kritisiert. Die Fahrlehrerin rügte „Blitzer an fragwürdigen Stellen, an denen keine echte Gefährdung besteht“. Nun reagiert die Stadt auf die Kritik.