Unbekannte gehen in Zug auf 20-Jährigen los - wer hat was gesehen?

1 Unvermittelt sollen die beiden Unbekannten auf den 20-Jährigen losgegangen sein. (Symbolfoto) Foto: vchalup –­stock.adobe.com

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Bisingen gegen zwei Unbekannte, die am Donnerstagabend einen 20-Jährigen im Zug von Balingen nach Bisingen angegriffen und verletzt haben sollen.















Bisingen - Gegen 21.50 Uhr trafen die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Zugtoilette auf den jungen Mann und schlugen offenbar unvermittelt auf diesen ein. Einer der Angreifer soll dabei auch einen Schlagring benutzt haben.

Am Bahnhof in Bisingen stiegen die Unbekannten aus dem Zug aus. Der 20-Jährige fuhr bis nach Hechingen weiter, von wo aus er die Einsatzkräfte alarmierte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus.

Eine eingeleitete Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Es soll sich um zwei etwa 17 bis 18 Jahre alte und etwa 1,70 Meter große Männer mit schwarzen bzw. braunen Jacken und Jeans gehandelt haben. Einer der Unbekannten hatte dunkle Haare, sein Begleiter trug eine Kapuze.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0746/9433-0, zu melden.