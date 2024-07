1 Die Polizei konnte die Frau auf ihrer Flucht mit Hilfe von Handyortung stoppen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach einem Vorfall in Baden-Württemberg nimmt die Polizei nahe Zwickau die Tatverdächtige fest.









Link kopiert



Eine wegen eines Messerangriffs in Baden-Württemberg tatverdächtige Frau ist am Donnerstagabend nahe Zwickau in Sachsen festgenommen worden. Die 33-Jährige war nach dem Vorfall bei Aalen mit dem Auto geflohen, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Durch eine Handyortung fand die Polizei heraus, dass die Frau in Richtung Sachsen fuhr.