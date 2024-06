1 Auf dem Marktplatz in Rottenburg soll der gerade aus der Haft entlassene Mann herumgeschrien haben. Foto: Nowotny

Schon am Tag nach der Haftentlassung aus der JVA Rottenburg wird einem 61-jährigen Mann im beschleunigten Verfahren wieder der Prozess gemacht.









Ein 61-jähriger Mann, der am Montag, 17. Juni, aus der Haft in der JVA Rottenburg entlassen worden war, hielt sich nach seiner Entlassung auf dem Marktplatz in Rottenburg auf und schrie dabei laut herum, weswegen ihm von einer hinzugerufenen Polizeibeamtin ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem wollte der Mann laut Bericht der Staatsanwaltschaft Tübingen jedoch nicht nachkommen, so dass ihm der Gewahrsam erklärt werden musste.