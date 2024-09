Auto fährt in Feiernde – Polizei schließt Terroranschlag aus

Vorfall auf Kirchweihfest in Unterfranken

1 Am Montag fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto in eine feiernde Menschengruppe in Unterfranken. Foto: dpa/Ralf Hettler

Ein Auto fährt in Unterfranken in eine Gruppe feiernder Menschen auf einem Kirchweihfest. War es ein Unfall oder eine absichtliche Tat?









Nachdem ein Mann auf einem Kirchweihfest in Unterfranken mit seinem Auto in eine Gruppe von Feiernden gefahren ist, schließt die Polizei einen terroristischen Hintergrund aus. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.