Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Pkw-Brand am Montagvormittag auf der B27 gewesen sein.

Ein 45-Jähriger war mit einem Renault Espace auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als es kurz vor der Anschlussstelle Bisingen zur Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes kam.

Kurz nach dem Abstellen des Fahrzeugs auf dem Standstreifen waren erste Flammen im Bereich des Motors festzustellen, ehe das Fahrzeug in Vollbrand stand. Die von dem Mann alarmierte Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen nicht mehr verhindern.

Das Fahrzeug, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens an der Fahrbahn und dem Standstreifen steht noch nicht fest.

Für die Zeit der Löscharbeiten musste die B27 in Fahrtrichtung Tübingen zeitweise komplett gesperrt werden. Bis zur endgültigen Bergung des Wagens konnte der Verkehr auf der linken Spur vorbeigeleitet werden.