Vorfall auch in Deutschland: Brandsätze in Paketen: Litauen nimmt Verdächtige fest

Litauen hat ein Netzwerk von mit Russland verbundenen Personen ausgemacht, die Brandsätze in Kurier-Paketen verschickt haben sollen. Auch in Deutschland gab es einen Vorfall.
In Litauen haben die Justizbehörden ein Netzwerk von Personen aufgedeckt, die Brandanschläge in verschiedenen europäischen Ländern geplant und organisiert haben sollen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius sollen sie im Auftrag des russischen Geheimdienstes Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen über Kurierdienste in andere EU-Länder und nach Großbritannien versandt haben. Versteckt gewesen seien die hochentzündlichen Brandsätze mit Zeitzünder in Massagekissen und Kosmetiktuben.