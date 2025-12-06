Vorfall an der Zugspitze: Deutscher Alpinist von Lawine erfasst und getötet

1 Ein 19-Jähriger aus Baden-Württemberg ist auf einem Klettersteig an der Zugspitze tödlich verunglückt. (Archivbild) Foto: Angelika Warmuth/dpa Ein Klettersteig an der Zugspitze ist einem jungen Mann aus Baden-Württemberg zum tödlichen Verhängnis geworden. Er wurde von einer Lawine erfasst - und hatte wohl einen fatalen Fehler begangen.







Ehrwald - Ein 19-jähriger Alpinist aus Deutschland ist auf einem Klettersteig in Österreich tödlich verunglückt. Der junge Mann aus dem Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg sei auf einem Klettersteig an der Zugspitze von einem Schneebrett erfasst und über steiles, felsiges Gelände mitgerissen worden, teilte eine Sprecherin der Polizei in Tirol mit. Trotz des Einsatzes der Bergrettung sei jede Hilfe für den 19-Jährigen zu spät gekommen. Er war laut Polizei im Moment des Lawinenabgangs ungesichert unterwegs.