Vorfall an Albstädter Kirchgrabenschule

1 Nach einem Vorfall an der Ebinger Kirchgrabenschule ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: Kuster

Ein neunjähriges Mädchen soll an der Kirchgrabenschule in Ebingen von einem unbekannten Mann angegriffen und gestoßen worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









Das Polizeirevier Albstadt sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Kirchgrabenschule in der Straße Landgraben ereignet haben soll.