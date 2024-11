Vorfall am Balinger Busbahnhof: Polizist wird von 34-jähriger Frau verletzt

1 Ein Polizist ist von der Frau verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein Polizeibeamter ist am Donnerstag von einer 34-Jährigen am Balinger Busbahnhof verletzt worden.









Gegen 13.45 Uhr ist die Polizei alarmiert worden, weil eine Frau in einem am Bahnsteig stehenden Bus gegen die Scheiben geschlagen und herumgeschrien haben soll. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf die aggressive 34-Jährige, die eigenen Angaben zufolge Alkohol und Medikamente konsumiert hatte. Weil sie sich auch von den Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Dabei griff sie die Beamten an, bespuckte, kratzte und beleidigte sie und trat um sich.

Dabei wurde einer der Polizeibeamten leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst anschließend fortsetzen. Lesen Sie auch Die Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte, musste letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Sie wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.