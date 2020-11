Vorfall 2018 in Melchingen Schlägerei beim Elfmeterturnier endet vor Gericht

Irgendwann platzt der Staatsanwältin deshalb der Kragen: "Ich finde das hier überhaupt nicht lustig. Es wurde auf jemanden, der am Boden lag, brutal eingetreten. Das ist nicht lustig, egal wie betrunken jemand war!" Ihr Ärger ist nachvollziehbar: Es ist eine ernste Sache, die den drei jungen Männern aus Gauselfingen und Burladingen vorgeworfen wird. Sie sollen nach dem Melchinger Elfmeterturnier am 3. August 2018 in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein, einen am Boden liegenden Mann brutal verprügelt und ihm ins Gesicht getreten haben.

Viele der Zeugen waren in der Tatnacht selbst stark alkoholisiert