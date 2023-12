Vorfahrtsverstoß: Glätteunfall am Aichhalder Zollhaus

Glätteunfall am Aichhalder Zollhaus

1 Eisige Straßen waren mit verantwortlich für einen Unfall, der sich am Zollhaus ereignet hat. Foto: Otto

Ein Vorfahrtsverstoß und glatte Straßen sorgten am Zollhaus zwischen Aichhalden und Rötenberg für einen Unfall.









Eisige Straßen waren mit dafür verantwortlich, dass sich am Samstagmittag, 2. Dezember, gegen 13 Uhr am Zollhaus zwischen Aichhalden und Rötenberg ein Unfall aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes ereignete. Dabei habe sich niemand verletzt. Das gab die Polizei Schramberg in einer ersten Stellungnahme bekannt. Nähere Informationen zum Unfall werde die Pressestelle kommende Woche dazu mitteilen.