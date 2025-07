Mey Generalbau Cup in Balingen Trifft die Isik-Elf auf Villingen oder die Kickers?

Der Mey Generalbau Cup feiert seine Turnierpremiere. Während das Vorturnier am Samstag in Frommern ausgetragen wird, finden Halbfinale und Finale am Sonntag in der Bizerba Arena statt.