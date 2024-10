1 In Balingen-Weilstetten ist am Montagmorgen ein Unfall passiert. (Symbolfoto) Foto: Rehder

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen an der Einmündung der Rottweiler Straße in Richtung L442 ereignet hat.









Link kopiert



Ein 55-Jähriger befuhr am Montag kurz nach acht Uhr mit seinem Ford Fiesta die Rottweiler Straße in Richtung L442. An der Einmündung zur Landesstraße wollte er nach links abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Weilstetten fahrenden VW Transporter eines 36-Jährigen kam.