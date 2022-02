Fahrzeuge nach Unfall in Schramberg im Frontbereich stark beschädigt

1 Glücklicherweise nur Blechschaden gab es bei einem Zusammenstoß im Tempo-30-Bereich auf der Bundesstraße 462 kurz nach dem Paradiesplatz in Richtung Sulgen. Foto: Wegner

„Schade um das schöne Auto“ meinte ein Passant nach einem Zusammenstoß eines sportlichen Fahrzeugs mit einem vorfahrtsberechtigten Auto auf der Bundesstraße 462 in Schramberg.















Schramberg - Im Frontbereich „tiefergelegt“ wurde ein sportliches Fahrzeug am Dienstag gegen 20.30 Uhr nach einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 462 in Höhe der Abzweigung zur Goethestraße. Dort war aus dem Oelewegle ein Autofahrer über den abgesenkten Bordstein des Gehwegs auf die Bundesstraße eingefahren. Dabei hat er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer bergwärts fahrenden Frau nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt.

Tempo 30 erlaubt

Auf diesem Straßenstück zwischen Paradiesplatz und H.A.U. gilt Tempo 30. Personen wurden keine verletzt, zur Schadenshöhe wurden vor Ort keine Angaben gemacht. Ein Abschleppdienst musste sich um die defekten Fahrzeuge kümmern. Da zu diesem Zeitpunkt nur wenig Fahrzeuge unterwegs waren, kam es nicht zu größeren Behinderungen der weiteren Verkehrsteilnehmer.