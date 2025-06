Ein 37-Jähriger hat am Montag eine Vorfahrt missachtet in Engstlatt und somit einen Unfall verursacht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt.

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet und zusammengeprallt

Bei einem Unfall am Montagvormittag an der Einmündung der K 7125 zur Schweizerstraße in Engstlatt sind die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt worden. Gegen 10.45 Uhr bog ein 37-Jähriger mit seinem Skoda aus der Straße Kühler Grund auf die Kreisstraße ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten Dacia, den eine 47 Jahre alte Frau lenkte und stieß mit dieser zusammen. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am Dacia, der schwer beschädigt abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von etwa

7.000 Euro, während der Sachschaden am Skoda auf etwa 6.000 Euro beziffert wird.