1 Zu einem Unfall ist es am Mittwoch in St. Georgen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Im Kreisverkehr am Bärenplatz in St. Georgen ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen.









Link kopiert



Im Kreisverkehr am Bärenplatz in St. Georgen ist es am Mittwoch, gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen. Die Vorfahrt einer 21-jährigen VW-Fahrerin missachtete ein 54-jähriger Ford-Fahrer, welcher von der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr fuhr.