Unfall beim Abbiegen in Ebingen - 40-Jährige verletzt

1 Eine 40-jährige Autofahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Bei einem Unfall auf der B 463 in Albstadt Ebingen ist am Freitag eine 40-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 84-jähriger Autofahrer hatte der Frau die Vorfahrt genommen.









Link kopiert



Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag an der Einmündung der Sigmaringer Straße zur B 463 ereignet hat.