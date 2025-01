Zu einem Unfall mit rund 10 000 Euro Schaden ist es am Dienstag bei Villingendorf gekommen. Eine Fahrerin missachtete laut Polizei die Vorfahrt beim Abbiegen.

Am Dienstagnachmittag hat es auf der Landesstraße 424 gekracht. Rund 10 000 Euro Blechschaden sind die Folgen des Unfalls.

Eine 91-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf der Kreisstraße 5522 aus Richtung Villingendorf herkommend unterwegs.

Lesen Sie auch

Laut Polizei bog sie an der Kreuzung nach rechts auf die L 424 in Richtung Rottweil ab. Hierbei übersah sie demnach einen Mitsubishi Space Star einer 52-Jährigen, die auf der L 424 von Oberndorf herkommend in Richtung Rottweil fuhr.

Trotz einer Gefahrenbremsung prallte die Mitsubishi-Fahrerin mit ihrem Wagen in das Heck des VW Golf. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt, teilt die Polizei mit.