Vorfahrt missachtet Unfall auf der L 361 zwischen Mötzingen und Nagold (red/pz) 27.01.2026 - 19:32 Uhr 1 Am Dienstagnachmittag hat sich bei Mötzingen ein Vorfahrtsunfall ereignet. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem Auf der L 361 zwischen Mötzingen und Nagold sind am Dienstagnachmittag ein Lieferwagen und ein Peugeot zusammengestoßen. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag um 16.35 Uhr auf der L361 zwischen Mötzingen und Nagold gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, stießen ein Lieferwagen und ein Peugeot zusammen, nachdem es zu einer Vorfahrtsmissachtung gekommen war. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit nichts bekannt.