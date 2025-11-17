Vorfahrt missachtet Mercedes stößt bei Königsfeld auf Mercedes (red/pz) 17.11.2025 - 13:15 Uhr 1 Bei Königsfeld kam es zu einem Unfall. (Symbol) Foto: Heidepriem Bei einem Unfall wegen missachteter Vorfahrt nahe Königsfeld ist ein Schaden von gut 20.000 Euro entstanden. Link kopiert Wie die Polizei mitteilte, ist es an der Einmündung eines Discount-Marktes auf die Landesstraße 177 am Samstag zu einem Unfall gekommen. Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin übersah, gegen 17.15 Uhr, beim Abbiegen eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 37-Jährige ebenfalls in einem Mercedes. Es folgte ein Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro nach sich zog.