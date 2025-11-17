Vorfahrt missachtet: Mercedes stößt bei Königsfeld auf Mercedes
Bei Königsfeld kam es zu einem Unfall. (Symbol) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall wegen missachteter Vorfahrt nahe Königsfeld ist ein Schaden von gut 20.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, ist es an der Einmündung eines Discount-Marktes auf die Landesstraße 177 am Samstag zu einem Unfall gekommen.

 

Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin übersah, gegen 17.15 Uhr, beim Abbiegen eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 37-Jährige ebenfalls in einem Mercedes.

Es folgte ein Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro nach sich zog.

 