1 Die verletzte 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Eine 73-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Weiler die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet. Es kam Zusammenstoß, bei dem eine 65 Jahre alte Frau verletzt wurde.









Mit einem Rettungswagen musste am Mittwochmittag eine verletzte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in Weiler in ein Krankenhaus gebracht werden.