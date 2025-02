Trauer um Gastwirt in Albstadt Der Abschied von Giorgio Vitulli tut weh

Familie, Freunde und die Stammgäste von Giorgio Vitulli aus „TomTom“, „Rad“ und „Schlitzohr“ trauern um den Gastwirt, der in Albstadt und Bitz Spuren in den Herzen so vieler hinterlassen hat.