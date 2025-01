Vogelsangstraße Rottweil Papageien im verdreckten Käfig, Müll – und dann noch eine Morddrohung?

Was hat sich alles in und um ein Haus in der Rottweiler Vogelsangstraße abgespielt? Im Prozess ging es jetzt um Papageien und die mutmaßliche Morddrohung gegenüber einer Veterinäramtsmitarbeiterin.