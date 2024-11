Autofahrerin bei Unfall in Grosselfingen verletzt

1 In Grosselfingen ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Rehder

Eine 43-Jährige hat laut Polizei in Grosselfingen die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet. Sie wurde dabei verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 20 000 Euro.









Am Montagmorgen ist es an der Einmündung Bruderschaftsstraße / Balinger Straße in Grosselfingen zu einem Unfall gekommen.