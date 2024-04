Autofahrer bei Unfall in Villingen leicht verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Villingen ist eine Person leicht verletzt worden.









Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 64-jähriger BMW-Fahrer beim Linksabbiegen in der Bertholdstraße ein entgegenkommendes Auto. Beide Verkehrsteilnehmer hatten an der ampelgeregelten Kreuzung grün. Der vorfahrtsberechtigte 21-jährige Mercedes-Fahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro an beiden Autos.