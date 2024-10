1 In Ebingen kam es, wegen einer missachteten Vorfahrt, zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag im Stadtteil Ebingen ereignet hat.









Eine 82-Jährige war am Dienstag gegen 10.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der August-Sauter-Straße in Ebingen unterwegs. An der Kreuzung zur Gartenstraße fuhr sie, ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, in diese ein.