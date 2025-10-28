Vorfahrt missachtet: 19-Jähriger bei Unfall nahe Mönchweiler leicht verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B 33 bei Mönchweiler ist eine Person leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 50-jähriger Seat-Ibiza-Fahrer von der Landesstraße 181 auf die B 33 einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 19-Jährigen, der ebenfalls mit einem Seat Ibiza unterwegs war. Der junge Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des vorausfahrenden Autos.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei.