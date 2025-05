17-Jährige bei Unfall in Villingen verletzt

Ein Rettungswagen brachte die verletzte 17-Jährige ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Villingen ist am Samstag eine 17-jährige Nissan-Fahrerin leicht verletzt worden.









Ein 18-jähriger Audi-Fahrer übersah am Samstag gegen 2.30 Uhr an der Kreuzung Herdstraße/Laiblestraße in Villingen eine vorfahrtsberechtigte 17-jährige Nissan-Fahrerin, die auf der Herdstraße unterwegs war.