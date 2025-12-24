Vorfahrt missachtet: 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Albstadt

In Albstadt ist es am frühen Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden ist.
Ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist die Folge eines Vorfahrtsverstoßes am frühen Dienstagabend in der Sonnenstraße in Albstadt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 84-jähriger Fahrer eines BMW X3 gegen 19 Uhr die Sonnenstraße in Richtung Lautlinger Straße. Eine 85-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris befuhr die Meßstetter Straße und wollte an der Einmündung zur Sonnenstraße der abknickenden Vorfahrt in Richtung Lautlinger Straße folgen.