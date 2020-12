Vorfahrt in Balingen missachtet 16-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 76-Jähriger wollte gegen 17 Uhr mit einem Mercedes zwischen Balingen und Ostdorf an der Einmündung Höhe Engstlatt nach links in Richtung Balingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der 16-Jährigen. Die Jugendliche war mit ihrem Roller in Richtung Ostdorf unterwegs.