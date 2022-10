Tesla-Fahrerin bei Unfall in Balingen verletzt

1 In Balingen kam es zu einem Unfall. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Eine Tesla-Fahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Balingen an der Einmündung der Buhren- zur Beethovenstraße verletzt worden.















Balingen - Ein 21-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Buhrenstraße in Richtung Beethovenstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer in Richtung Bahnhof fahrenden 43-Jährigen und stieß mit deren Tesla zusammen.

Dieser wurde durch den Aufprall gedreht und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Die 43-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.