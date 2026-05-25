Vorfahrt genommen: Rollerfahrerin wird bei Unfall in Ettenheim schwer verletzt

Demnach wollte eine 85-jährige Frau gegen 17 Uhr mit ihrem Auto von der Industriestraße auf die B3 in Richtung Ringsheim einfahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 48 Jahre alte Frau auf einem Dreirad-Roller der Marke Piaggio. Durch den Sturz verletzte sich die Rollerfahrerin schwer und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, heißt es weiter. Die Seniorin blieb unverletzt.