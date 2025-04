Container-Pläne für neue VS-Grundschule Warum die empörten Eltern jetzt eine Petition starten

Mittlerweile ist das Thema in aller Munde: die Zukunft der neuen Grundschule Hallerhöhe, die für die Erstklässler erst einmal im Containerbau am Deutenberg starten wird. Jetzt melden sich erstmals betroffene Eltern zu Wort – in Form einer Petition.