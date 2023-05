Die von der Verkehrspolizeiinspektion geführten Ermittlungen ergaben, dass eine 19-jährige Fahrerin eines Subaru den Kreuzungsbereich queren wollte, teilt die Polizeit mit. Dabei stieß sie mit dem Mercedes eines 45-jährigen zusammen, der auf der vorfahrtberechtigten Landesstraße aus Richtung Seewald kommend fuhr. Nach dem Zusammenstoß mit dem Mercedes prallte der Subaru mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Die Fahrerin und ihre 18-jährige Mitfahrerin zogen sich dabei schwere Verletzungen zu, zeitweise musste von Lebensgefahr ausgegangen werden, die nach Angaben der Polizei mittlerweile nicht mehr besteht. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Der Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallstelle bis 22 Uhr gesperrt

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro, am Subaru in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Unfallstelle musste bis 22 Uhr für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn gesperrt bleiben.

Neben Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr war auch ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens vor Ort.