Den VfB Stuttgart beschäftigen immer noch die Vorfälle gegen Borussia Dortmund. Der DFB ermittelt, Fans drohen ernsthafte Strafen, es gibt erste Konsequenzen. Ein Überblick.
Dass die Vorfälle, die sich beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund in der Nachspielzeit ereignet haben, Konsequenzen nach sich ziehen würden, war zu erwarten. Mehrere Dutzend Personen verließen ihre Plätze in den Blöcken und betraten über den Fotografengraben den Innenraum. Mehrere Personen wurden handgreiflich gegenüber den Ordnungskräften. Zudem kam es zu Klappstuhl-Würfen auf das Spielfeld. Vorausgegangen waren zwei späte Tore der Dortmunder, die das Spiel auf den Kopf stellten – und auch ein aus Sicht mancher VfB-Anhänger provokanter Jubel der Dortmunder Spieler.