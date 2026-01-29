Vorerst kein neuer Hockeyplatz: So planen HC und TC Lahr jetzt nach der Enttäuschung im Gemeinderat

Nach der für sie frustrierenden Verschiebung des Baubeschlusses für einen neuen Hockeyplatz schauen die Lahrer Vereine in die Zukunft.

„Die Woche war sehr emotional“, sagt Bernd Dahlinger, Vorsitzender des HC Lahr, Am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion zeigt er sich jedoch aufgeräumt, auch wenn die Frustration über die Gemeinderatssitzung von Montag noch herauszuhören ist. Dort hatte das Gremium den Baubeschluss für einen neuen Hockeyplatz am Tiergesundheitszentrum erst einmal vertagt. „Keiner hat Zeit, sich noch mal ein halbes Jahr mit dem Projekt zu befassen“, kommentiert Dahlinger.

Projektgruppe hat sich am Mittwoch getroffen Doch der HC-Vorsitzende stellt klar: „Wir wollen weitermachen.“ Am Mittwoch habe sich die Projektgruppe getroffen und eine Strategie erarbeitet. Ziel sei ein neues Treffen mit Stadträten und Verwaltung, bei dem konstruktiv auf ein Ergebnis hingearbeitet werden soll. „Wir sind vorbereitet für so ein Gespräch“, kündigt Dahlinger an.

Die Mehrheit der Räte hatte den Wunsch nach Verschiebung am Montag damit begründet, dass das Konzept – Fusion von HC und TC Lahr und neue gemeinsame Räumlichkeiten – noch nicht überzeugend ausgearbeitet sei. Dahlinger kann das nicht nachvollziehen. Zum einen seien die Mehrheitsverhältnisse für eine Fusion beider Vereine klar. Zum anderen, sagt er, bedenke der Gemeinderat wohl nicht, dass hier ein gewisses „Henne-Ei-Prinzip“ vorherrscht: Weitere Planungen werde man natürlich vorantreiben, sobald man Klarheit hat, ob der neue Hockeyplatz gebaut werde darf. Ansonsten würden diese ja nichtig sein.

Dem Gemeinderat wirft er zudem vor, sich im Vorfeld nicht ausreichend informiert zu haben. Das Abstimmungsergebnis am Montag bezeichnet er als „Armutszeugnis“, denn auch die Vision des SC Lahr, die Klostermatte aufgeben zu können und den dann alten Hockeyplatz in ein Fußballspielfeld umzuwandeln, gefährde der Rat.

Fusion der Vereine steht auch für TC außer Frage

Bernd Frischauf, Vorsitzender des TC Lahr, äußert sich am Donnerstag ähnlich: Der Gemeinderatsbeschluss sei ein „Tritt in den Nacken“ der beiden Vereine gewesen. Er wirft den Räten ein „großes Vergessen“ vor, denn nach dem Aus der Sport-Kita habe Konsens darüber bestanden, dass man für einige Millionen Euro immerhin das Sportstättenkonzept umsetzt. Jetzt sei erst einmal nur die Sanierung des SC-Lahr-Platzes beschlossen, „das einzige, was nicht Teil des ursprünglichen Konzepts war“.

Die Fusion von TC und HC Lahr, betont auch Frischauf, stehe „außer Frage. Sie kann aber erst kommen, wenn man räumliche Nähe hat“. Dennoch gelte es nun, wie vom Gemeinderat gefordert, ein Gesamtkonzept vorzulegen.