Vorerst kein neuer Hockeyplatz: So planen HC und TC Lahr jetzt nach der Enttäuschung im Gemeinderat

Nach der für sie frustrierenden Verschiebung des Baubeschlusses für einen neuen Hockeyplatz schauen die Lahrer Vereine in die Zukunft.
„Die Woche war sehr emotional“, sagt Bernd Dahlinger, Vorsitzender des HC Lahr, Am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion zeigt er sich jedoch aufgeräumt, auch wenn die Frustration über die Gemeinderatssitzung von Montag noch herauszuhören ist. Dort hatte das Gremium den Baubeschluss für einen neuen Hockeyplatz am Tiergesundheitszentrum erst einmal vertagt. „Keiner hat Zeit, sich noch mal ein halbes Jahr mit dem Projekt zu befassen“, kommentiert Dahlinger.